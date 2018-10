Calcio, i risultati delle squadre giovanili del Forlì

Ecco di seguito i risultati delle partite giocate dalle squadre giovanili del Forlì. La Juniores di Mattia Graffiedi ha osservato il turno di riposo dalla 3^ giornata di campionato nazionale Girone E. Gli Allievi Under 17 di Gianni Belli hanno vinto contro il Forlimpopoli 9-0, con reti di Togni, Giordano, Bedei (2), Samore, Corzani, Del vecchio, Piancastelli e Pampa. Gli Allievi Under 16 di mister Bonavita hanno pero contro il Cesena in trasferta per 2-1. Per i

galletti ha segnato Favalli. I Giovanissimi 2004 del Forlì di mister Sartini hanno sconfitto il Bakia per ben 17-0, hanno segnato: Reynoso (4), Ensini (2), Mambelli, Casadei, Casalboni (2), Bezzi, Ravaioli (3), Bertini (2), Longo. I Giovanissimi 2005 di mister Peperoni hanno battuto il Classe per 5 - 1 con reti di Gnoli, Cangini e tripletta di Righini.

Gli Esordienti Under 13 allenati da mister Matulli si sono classificati terzi al Torneo Colli battendo il Faenza per 2 a 0 con reti di Colli e Ruggeri. Il giovane galletto Giacomo Colli è stato premiato come miglior marcatore dell’intero torneo.