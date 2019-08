Calcio, il Forlì attende il Cattolica in Coppa Italia: ufficializzato l'orario

Il Forlì F.C. comunica che la partita di Coppa Italia Forlì -Cattolica calcio S.M, in programma domenica 18 agosto 2019 si giocherà, in comune accordo, alle 20.30. La società biancorossa informa che per l’occasione i settori aperti al pubblico saranno: Gradinata 5 euro Tribuna laterale 10 euro Tribuna centrale 15 euro (non sarà valido l’abbonamento). I biglietti saranno acquistabili dalle 18.30 nella biglietteria dello Stadio Tullo Morgagni.