Calcio, il Forlì attende il Vigor Carpaneto. Il mister: "Voglio una mentalità vincente"

Dopo il pareggio di San Mauro e dopo aver inanellato l'ottavo risultato utile consecutivo, il Forlì di mister Massimo Paci si appresta a tornare tra le mura del "Morgagni" per affrontare la Vigor Carpaneto, formazione emiliana di Piacenza attualmente in quindicesima posizione con 14 punti.

"Sarà una gara con grandi difficoltà e molte insidie" attacca subito il mister alla vigilia della sfida " Chi affronta oggi il Forlì lo fa con una consapevolezza diversa e le insidie sono dietro l'angolo, dovremo essere bravi a giocare al massimo delle nostre possibilità sfruttando la nostra forza". Galletti come già detto reduci dal pareggio per 1 a 1 contro la Sammaurese che ha soddisfatto solo in parte il tecnico marchigiano "Non abbiamo giocato bene è vero e i ragazzi non mi sono piaciuti ma portare a casa un punto è stato un sinonimo di grande squadra e di questo sono molto felice, un calo fisiologico ci può stare ma fare punti in queste partite è fondamentale". Forlì che affronterà un avversario in serie positiva, reduce da una larga vittoria per 5 a 2 con lo Sporting Franciacorta e con in attacco due marpioni della categoria come Salvatore Bruno e Julien Rantier; biancorossi invece ancora con la miglior difesa del girone e con l'infermeria che vede ai box Minella e a scopo precauzionale Biasiol, che rientrerà in squadra dopo la sosta natalizia, mentre sono pienamente recuperati Gomez e Baldinini. A centrocampo possibile ballottaggio tra Pop, Pastorelli e Zabre per partire dall'inizio al posto dell'acciaccato Albonetti reduce da una brutta botta domenica scorsa.

Sul fronte mercato dopo la cessione in prestito di Baldassarri alla Sammaurese, il Forlì in settimana ha ufficializzato il ritorno in porta di Alessandro Semprini alla quarta stagione in biancorosso; confermate invece le uscite di Galanti e Ferraro che sono in attesa di ufficializzare i trasferimenti.