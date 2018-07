Calcio, il Forlì fa suo il test derby contro la Savignanese

Il Forlì si aggiudica l'amichevole di sabato pomeriggio disputata allo Stadio Capanni di Savignano sul Rubicone. I galletti hanno battuto 1-0 la squadra di casa, neopromossa in serie D. A decidere l'incontro è stata la rete di Brunetti al 28° del 1°tempo, lesto a ribadire in rete il pallone calciato sul palo da una punizione di Mazzotti. Nel complesso buona la prestazione dei biancorossi in questo banco di prova.



Formazione del Forlì:

1°tempo: Palermo, Croci, Valerio, Mazzotti, Gabrielli, Brunetti, Baldinini, Cortesi, Castellani, Tonelli, Ambrosini

2°tempo: Mordenti, Nigretti, Bungaja, Vesi, Gimelli, Prati, Sabbioni, Venturi, Fedele, Graziani, Nisi