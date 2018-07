Calcio, il Forlì ha un nuovo presidente: è Gianfranco Cappelli

E' Gianfranco Cappelli il nuovo presidente del Forlì Calcio, che succede a Stefano Fabbri. Già membro del Cda del Forlì, Cappelli sale alla massima carica per le già note dimissioni di Fabbri, che ha spiegato di avere impegni lavorativi che non gli permettono più di seguire la squadra in prima persona. Con Cappelli, quindi, si vara un avvicendamento in continuità, anche se non mancano le novità, nuovi responsabili e un rinnovato impegno per coinvolgere altre imprese della città. Marco Casadei diventa invece vicepresidente, mentre Fabbri resta nel consiglio di amministrazione.

Cappelli ha spiegato di sentire forte “una responsabilità importante da assolvere nel migliore dei modi”, chiedendo “in questo momento la vicinanza di tutti i soci, che nell'ultimo periodo non li abbiamo resi partecipi delle attività del Forlì, ad essere sinceri”. Ed ancora: “Il mio proposito è condividere le nostre idee, a breve faremo un incontro per progettare assieme la prossima stagione”. Ma anche un “incontro coi nostri tifosi, conoscerli meglio, sono loro il cuore pulsante”. Spiega Cappelli: “Il Forlì ha bisogno di tutti, specialmente di coloro che l'hanno rifondato dimostrando amore nei confronti della società, li contatterò tutti quanti. Vorrei rivolgermi alle realtà aziendali forlivesi: dateci fiducia, ascoltateci e dateci una mano. Abbiamo voglia di farvi sentire importanti e creare sinergie tra aziende del territorio per creare una grande famiglia”.

Il nuovo presidente ricorda inoltre che è l' “annata importante del centenario, ci saranno eventi per celebrare questo bellissimo anniversario”. Ufficializzato l'ingresso di Matteo Mariani come club manager e responsabile del marketing e commerciale, viene dal Cesena Calcio. Per l'organizzazione ci sarà Claudio Casadei, mentre Dario Bettini sarà una sorta di “ministro degli esteri”: “Il primo progetto che ci sta a cuore è quello dei rapporti con le società limitrofe, Bettini lavorerà a stretto contatto con il nostro settore giovanile, su cui crediamo fortemente, e le società vicine. Non dobbiamo farci le guerre tra società, ma - ognuno con la propria autonomia e indipendenza - essere utili tra di noi. Noi siamo disponibili, contiamo di vedere dall'altra parte l'intento di collaborare”. Paolo Spada confermato responsabile amministrativo, mentre per la squadra ci sono Paolo Romani per juniores e giovanissimi e Matteo Leucci, responsabile dell'Academy per le annate 2007-2013, “che sta riscuotendo notevole successo”. Ed infine: “Ce la metteremo tutta, ma il Forlì è di tutti noi, della città, auspichiamo ancora più collaborazione con le autorità comunali, abbiamo fatto investimenti negli impianti con tornei che danno lustro alla città. Faremo di tutto per portare il Forlì calcio nelle categorie che più gli si addicono”.

Da parte del sindaco Davide Drei pieno appoggio: “Questo subentro merita attenzione e incoraggiamento, in questi anni non è facile mettere la faccia in esperienze calcistiche, sono tanti gli entusiasmi ma anche i fallimenti e le delusioni. Noi sosteniamo il modello della società calcistica forlivese, fatta di persone serie e imprese importanti che si muove a piccoli passi, senza fare passi più lunghi della gamba che generano disastri. A piccoli passi si può andare lontano”. Il sindaco ha ricordato inoltre che gli "investimenti congiunti sullo stadio ci hanno portato importanti risultati ed altri ne arriveranno". Il primo cittadino promuove la politica della "porta aperta" e chiede di "individuare percorsi nuovi e innovativi, appunto una porta aperta ai soci, alle collaborazioni e alla città vicine, a partire dal Cesena Calcio". Infine Sara Samorì, assessore allo Sport: “Cappelli non è nuovo alla compagine del Forlì, vi state impegnando già da diverso tempo, e non è scontato. L'amministrazione comunale non si è mai tirata indietro alle richieste di collaborazioni col mondo sportivo, il rapporto speciale col Forlì continuerà e non verrà mai meno".