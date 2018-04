Calcio, il "Forlì nelle Scuole": incontro con i bimbi della "De Amicis"

Ritorno sui banchi di scuola per i calciatori del Forlì. Continua il progetto "Forlì nelle Scuole", che martedì mattina ha visto protagonista la scuola elementare "De Amicis". Il capitano Ivan Graziani, Roberto Felici e Paolo Rrapaj sono stati ospiti dell'istituto scolastico, dove hanno incontrato molti bambini di diverse classi. In una clima di assoluto divertimento, gioia e festa, i nostri Galletti sono stati incalzati dalle domande dei piccoli tifosi biancorossi che saranno ospiti del Forlì allo stadio Morgagni domenica per assistere al match interno contro la Vigor Carpaneto. Foto di rito, scambio di disegni dei bimbi per i calciatori, di gadget del Forlì dai giocatori ai bambini, e tantissimi sorrisi per chiudere una mattinata insieme. L'affetto dei più piccoli sarà una carica in più per chiudere la stagione con l'obiettivo dei playoff.