Calcio, il Forlì non tradisce l'appuntamento con la vittoria al Morgagni

Il Forlì non fallisce l'appuntamento con la vittoria e nel fortino dello stadio "Morgagni" batte per 2 a 1 il Lentigione. Come preannunciato mister Massimo Paci, complice le numerose assenze, opta per un cambio modulo adattando i galletti con una difesa a tre inserendo Beduschi come terzino e Corigliano sulla linea di centrocampo.

La partenza sembra convincente coi galletti subito pericolosi al 1° minuto, quando una incornata di Beduschi viene smanacciata da Rossi in angolo negando al neo biancorosso la gioa del goal. È pero un fuoco di paglia perche nel giro di cinque minuti il Lentigione inizia a macinare gioco e occasioni: al 4° girata di testa di Scalini si spegne sul fondo. Ancora Lentigione all'8° e 12° con Piccinini ma le sue conclusioni sono fuori bersaglio. I galletti però al primo vero affondo trovano il vantaggio con Gomez che al 15°, ben servito da Bonandi, fulmina Rossi per il momentaneo 1 a 0. Gli ospiti da buona squadra non si scompongono e, continuando ad avere la supremazia territoriale, mettono ancora i brividi alla porta difesa da De Gori: il protagonista in due occasioni è Bernasconi, che al 20° e al 37° va vicinissimo al goal ma le sue conclusioni escono alte di poco.

Nella ripresa la trama del match non cambia, con il Lentigione a fare la partita e il Forlì a giocare di rimessa; al 61° Zagnoni trova un tiro potente che sibila alla destra di De Gori. Ma il Forlì è cinico e fortunato perché passano cinque minuti e dal nulla trova il raddoppio. È sempre Bonandi al 67° che illumina calciando un pallone velenoso in area, Gomez non arriva di un soffio alla deviazione ma la palla con un effetto beffardo si infila in rete, complice una indecisione dell'estremo difensore Rossi. Nemmeno però il tempo di esultare che Zamagni al 69° si fa infilare in area atterrando Barranca per un penalty solare; lo stesso dal dischetto non sbaglia siglando il 2 a 1 e riaprendo di fatto il match. I galletti però stringono i denti senza concedere più di tanto agli ospiti, che avevano già speso molte energie, esultando così dopo 5' minuti di recupero per una vittoria finalmente ritrovata.