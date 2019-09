Calcio, il Forlì si regala la prima vittoria stagionale

Il Forlì si regala la prima vittoria stagionale battendo per 1 a 0 il Sasso Marconi. È Pastorelli nella ripresa a regalare ai galletti il primo "urrà" in campionato.

Dopo due pareggi e una sconfitta, per il Forlì di Massimo Paci arriva la prima vittoria in campionato ai danni del Sasso Marconi. Successo maturato grazie ad una bella prestazione di tutta la squadra che ha cercato fino all'ultimo di portare a casa l'intera posta, trovando il goal vittoria nella ripresa con Pastorelli. Pronti via e il Forlì è subito all'attacco con Ballardini che al 6° conquista un gran pallone centralmente e conclude due volte in porta con Lombardi bravo a respingere entrambe le conclusioni. Al 24° è Pastorelli che approfitta di uno svarione emiliano e ne approfitta andando al tiro ma Lombardi è sempre attento e non si fa sorprendere. Alla mezz'ora break emiliano con l'ex Rrapaj che serve un bellissimo pallone per Della Rocca che calcia al volo non trovando lo specchio della porta. Sul finire della prima frazione occasione Forlì con Ballardini che ben servito da Bonandi cerca il pallonetto ma Lombardi ci arriva con la punta delle dita e spedisce la palla in angolo.

Nella ripresa esordio in biancorosso per Buonocunto, che rileva uno spento Favo e la gara diventa un monologo romagnolo indirizzata sui binari desiderati da mister Paci che vede il suo Forlì crescere di superiorità territoriale. E'il preludio al goal che arriva al 67°: contropiede Forlì con Bonandi che vede il taglio di Minella a liberare Pastorelli largo a destra, assist perfetto per lo stesso che in corsa di sinistro fulmina Lombardi. La reazione del Sasso Marconi non arriva ed il Forlì dopo 4' minuti di recupero può finalmente gioire per la prima vittoria di questo nuovo corso targato Paci.