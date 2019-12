Calcio, il Forlì torna in campo. Durante la sosta un'amichevole e attesa dal mercato

Sono ripartiti venerdì gli allenamenti del Forlì Calcio in vista del prossimo impegno di campionato, domenica 5 gennaio, per la prima giornata di ritorno contro lo Sporting Franciacorta. Dopo le brevi vacanze di Natale la truppa di mister Massimo Paci si è ritrovata per ricominciare a mettere benzina nelle gambe e analizzare il brutto stop in casa del Calvina, che ha spezzato un filotto di nove risultati utili consecutivi infliggendo ai biancorossi un secco 3 a 0; risultato pesante e che evidenzia come i galletti soffrano ancora il mal di trasferta, avendo trovato in tutto il girone di andata, solo una vittoria lontano dallo stadio "Morgagni".

Va sicuramente sottolineato come infortuni e mercato abbiano tolto soluzioni a mister Paci che ha dovuto più volte ridisegnare la squadra obbligando anche qualche giocatore a giocare fuori ruolo; partendo da Minella ancora indisponibile, Biasol vittima tutt'ora di uno stop che lo terrà lontano dal rettangolo verde per diverse settimane e con Pacchioni uscito malconcio dalla trasferta di Calvina e in attesa di sottoporsi a una risonanza per capire l'entità dell'infortunio, vanno aggiunte le partenze di mercato verso altri lidi di Baldassarri, Ferraro e Favo che hanno di fatto ridotto le possibilità di scelta allo staff biancorosso.

Il direttore sportivo Carlo Di Fabio è però in attesa che ai primi di gennaio si aprano le liste dei campionati professionisti e mettere a segno i giusti colpi per forgiare il Forlì del prossimo futuro. Da segnalare che i galletti saranno di scena in amichevole domenica alle 14:30 a San Zaccaria contro i locali del Del Duca Ribelle, formazione prima in classifica nel campionato di Eccellenza.