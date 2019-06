Calcio, il Forlì volta pagina: la squadra biancorossa affidata a mister Massimo Paci

Dopo giorni di trattative serrate è arrivata finalmente la fumata bianca in casa Forlì. È la stessa società ad annunciarlo tramite i suoi profili social che il nuovo allenatore dei galletti sarà Massimo Paci, ex allenatore nella passata stagione della rivelazione Montegiorgio. Dalla società, si legge in una nota, "vanno poi i più sentiti ringraziamenti al mister Nicola Campedelli si appresta e al suo staff per il lavoro svolto e per la salvezza conquista".

Nato a Fermo il 9 maggio 1978, dopo una bella carriera da giocatore professionista dalla serie A (ha giocato col Lecce di Zeman, Ascoli, Parma, Novara e Siena, totalizzando 12 reti) alla C, ha iniziato l'avventura da ellantore alla Civitanovese, per poi approdare al Montegiorgio, dove ha vinto il campionato d'Eccellenza Marche. Il mister ha già visitato le strutture di Viale Roma ed è pronto ad iniziare la sua avventura alla guida dei galletti.