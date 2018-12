Calcio, il Forlì vuole rialzare la testa. Il mister: "Si sta creando un gruppo affiatato"

“La serata di ieri dove è stato presentato il libro del centenario del Forlì è stata significativa per me, mi rende ancora più consapevole di quello che sto facendo e mi stimola a voler raggiungere il mio obiettivo con convinzione. Con la chiusura del mercato ho potuto considerare la squadra nel suo insieme, e questo è importante per poter creare un gruppo affiatato. I senatori stanno accogliendo molto bene i nuovi arrivati"

Queste le parole di mister Stefano Protti in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Jesina: "Di benedetto e Putrino sono due esterni d’attacco, giovani e che ci daranno una grossa mano nel nostro sistema di gioco. La Jesina è una squadra che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime gare, vanta inoltre una vittoria col Matelica, quindi dovremo affrontare bene questo impegno. La partita di mercoledì è stata bellissima, li abbiamo attaccati alti, dove volevo, e abbiamo creato tante belle occasioni: la cosa più importante è che si sta formando uno spogliatoio solido e affiatato".

Domani Mazzotti e Cascione saranno squalificati. "Sabbioni ha preso una botta oggi, e pertanto il dubbio di formazione è legato alla sua presenza. Valuterò domattina in base a questo, ma ho altre valide opzioni in ogni reparto del campo”.