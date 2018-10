Calcio, il weekend delle giovanili: la Juniores del Forlì fa suo il derby contro il Cesena

Altro weekend di soddisfazioni per le giovanili del Forlì. La Juniores di Mattia Graffiedi ha sconfitto il Cesena nel derby per 3 reti a 0. I marcatori dell’incontro sono stati Nigro su rigore, Bedeschi e Carlucci. Gli Allievi 2002 hanno vinto contro l’Edelweiss per 6 a 0, con reti di Giordano (2), Togni (2), Pampa e Bace. Gli Allievi 2003, impegnati in trasferta contro il Sampaimola, si sono imposti per 7 a 3. Marcatori : Amaducci (3), Bertozzi, Filippi, Pascucci, Alberani. I Giovanissimi 2004 hanno ottenuto i 3 punti vincendo contro la Cava per 9-1 fuori casa. Hanno segnato per il Forlì Ravaioli (3), Reynoso (2), Mambelli, Bertini, Casalboni, Eleonori.

I Giovanissimi 2005 hanno sconfitto il Mezzano per 11 a 0, con reti di Elly (3), Cangini (3), Mingarini, Cimatti, Biondini Manuel, Nisi, Buscherini. Gli Esordienti 2006 squadra rossa hanno ospitato sabato il Rumagna, e hanno vinto tutti e 3 i tempi per 5-0, 9-0 e 10-0. Hanno segnato Lucchi (5), Zattoni (4), Colli (3), Nardi (3), Selvi (3), Vallicelli (2), Laghi e Galdo. Gli Esordienti 2006 squadra bianca, nella terza giornata di campionato, hanno ottenuto il successo contro la Cava per 6-1 nel 1° tempo, 5-0 nel 2° e 3-0 nel 3°.

Hanno segnato Pirazzoli (3), Visani (2), Mattioli (2), Marfella (2), Francesconi (2), Bartolini, Damiano, autorete. Infine, gli Esordienti 2007 hanno vinto contro il Forlimpopoli in tutti e 4 i tempi. Nel primo tempo hanno segnato Casadei e Ferro (2-0); nel 2° Pazzi (3), Argnani e Bedei (5-0); Nel 3° Ghetti (3), Argnani e Ferro (5-0). L’ultimo tempo è terminato 11-0 e hanno segnato Castellucci (3), Branchetti (3), Casadei (2), Golfarelli e Pazzi.