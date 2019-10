Calcio, per il Forlì una classifica bugiarda. Il ds: "Costruiamo una squadra che possa avere futuro"

Dopo l'immeritata sconfitta di Fiorenzuola, il Forlì riparte dalle certezze che comunque ha acquisito in terra emiliana; se da una parte la delusione era tanta dopo un ottima prestazione al cospetto della seconda forza del campionato, viziata da una rete di Baldinini non convalidata dall'assistente di gara che ha poi creato forti proteste e un esposto da parte del Forlì Calcio per chiedere maggiore attenzione ai direttori di gara, dall'altra mister Massimo Paci e il suo staff cercano di vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante la classifica non sorrida ai galletti, ma comunque consapevoli delle potenzialità che la squadra ha comunque espresso sul campo.

A sostegno di questo la società pare non voler lasciare nulla al caso e nel pomeriggio di giovedi il direttore sportivo Carlo di Fabio ha presentato alla stampa i due nuovi innesti: il centrocampista classe '99 David Pop e l'attaccante esterno classe '88 Saverio Pellecchia. "Stiamo cercando di non lasciare nulla al caso - esordisce il ds Di Fabio -. Stiamo costruendo una squadra che possa avere un futuro, sapevamo di poter incontrare delle difficoltà e in base a come le supereremo capiremo chi siamo; proprio per questo presentiamo David Pop e Saverio Pellecchia che potranno sicuramente esserci d'aiuto".

Entrambi all'esordio nel girone D del campionato dilettanti, David Pop si allena già da tempo coi biancorossi e solo il transfer dalla Romania ne ha ritardato il tesseramento del lungilineo centrocampista centrale: "Sarà una esperienza importante per me, mi trovo bene con lo staff e la società quindi spero di fare molto bene" le sue uniche parole in italiano. Molto più esperto e avvezzo anche a categorie superiori è Saverio Pellecchia che vanta oltre 270 presenze fra serie D e serie C: "Sono un attaccante esterno, mi piace saltare l'uomo e andare al tiro; arrivare a Forlì è una opportunità che ho colto al volo e spero di ottenere risultati importanti". A tal proposito il programma dei galletti non sarà di certo semplice, con alle porte due importanti e complicate sfide contro il Crema di Alessio Tacchinardi (4° in classifica) e contro la Correggese (3° in classifica); due test probanti che tutti sperano possano far raccogliere i punti che il Forli meriterebbe, già a partire dalla prossima domenica.