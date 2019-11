Calcio, il Forlì vuole continuare a correre: "Appagamento? Non cadremo in questo tranello"

Reduce dal primo successo esterno stagionale, il Forlì di mister Massimo Paci domenica affrontare l'ennesimo esame di maturità; i galletti infatti affronteranno allo stadio Morgagni il Breno, altra squadra bresciana dopo il Ciliverghe di domenica scorsa. Non sarà di certo una passeggiata perché la formazione lombarda naviga a centro classifica con un rendimento altalenante che la rende una autentica meteora del girone.

"E' indubbio che noi non possiamo fare calcoli e non dobbiamo pensare che col Ciliverghe abbiamo vinto 4 a 1 perché col Breno sarà una gara molto difficile - esordisce mister Paci - L'appagamento dopo sei risultati utili consecutivi è un nemico per i calciatori, ma sono convinto che i miei ragazzi non cadranno in questo tranello e ci giocheremo la partita al massimo". Forlì vede inoltre allungarsi la lista degli indisponibili perché oltre a Minella, Baldinini e Biasiol pure Gomez non sarà del match per uno stiramento: "Le assenze ci sono è evidente ma ho valide alternative nella rosa, la squadra ha trovato un suo equilibrio che non andrò a modificare quindi sarà solo questione di scegliere chi giocherà al posto degli infortunati".

Paci aggiunge mettendo in guardia: "Affronteremo una squadra in salute, che gioca con un trequartista alle spalle di due punte forti, sono una bella realtà ma dietro concedono qualcosa e li dovremo essere bravi ad approfittarne". Biancorossi che ad una settimana dall'apertura del mercato si trovano in evidente stato di emergenza nel reparto avanzato, ma mister Paci fa scudo: "Il mercato ora non mi interessa e non deve interessare nemmeno ai miei ragazzi; il calendario sembra facile ma non lo è assolutamente, dobbiamo avere sempre più fame di vincere, solo così potremo toglierci qualche soddisfazione".

I convocati: De Gori, Stella, Marzocchi, Gkertsos, Zamagni, Vesi, Sedioli, Ferraro, Ballardini, Favo, Albonetti, Pop, Pellecchia, Buonocunto, Pastorelli, Carlucci, Zabre, Bonandi, Souare, Pacchioni.