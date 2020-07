Calcio, resta in biancorosso anche Andrea Beduschi: "Rimanere a Forlì era una priorità"

Un'altra conferma importante per il reparto difensivo del Forlì. Vestirà il biancorosso anche nella stagione 2020-2021 Andrea Beduschi. "Rimanere a Forlì è stata la mia priorità fin da subito - premette -. Ho trovato l’ambiente ideale per fare bene e non ho avuto dubbi su cosa fare o cosa scegliere. La scorsa stagione si è creato un gruppo importante e sono davvero contento che sia rimasta gran parte della squadra e soprattutto della difesa". Beduschi per la prima volta lavorerà con mister Beppe Angelini: "Non lo conosco personalmente, ma da quello che ho sentito è un grande allenatore e sono sicuro ci toglieremo diverse soddisfazioni". La conferma di Beduschi arriva all'indomani di quelle di Marco Vesi e del portiere Enrico De Gori.

