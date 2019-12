Calcio, riparte il progetto "Forlì nelle scuole": saranno coinvolti mille bimbi

Anche questa stagione sportiva il Forlì si distingue a livello regionale per la sua opera di intervento nelle scuole. Il progetto, dal titolo “Forlì nelle scuole” è stato coordinato dai responsabili Paolo Romani e Marco Susanna e vedrà coinvolti più di 1.000 bambini in attività e giochi propedeutici al calcio e allo sport in generale. Questa iniziativa è suddivisa in varie fasi, nella prima gli allenatori del settore giovanile biancorosso entrano in prima persona e settimanalmente a fare parte della classe, attraverso attività motorie specifiche per ogni età, insegnando valori fondamentali come il rispetto, il dialogo, l’altruismo sotto forma di gioco.

La seconda parte, iniziata da due settimane, porta invece i giocatori della prima squadra direttamente a contatto con i loro piccoli tifosi, per far conoscere, da vicino la squadra della nostra città ai più piccoli. Gli atleti vengono accolti con grande entusiasmo e durante ogni incontro vengono invasi dalle domande curiose degli alunni che partecipano sempre molto interessati.

La terza parte del progetto consiste nell’invitare, durante più partite di campionato, le scuole che hanno partecipato all’iniziativa e le loro famiglie, avranno l’occasione di vivere in prima persona l’esperienza da tifosi e vedere all’opera i propri beniamini, accompagnando per novanta minuti la squadra della propria città.

L’ultimo atto di questa iniziativa sarà la grande festa dentro lo Stadio “Tullo Morgagni”, dove gli allenatori che hanno seguito i più piccoli in questo percorso si occuperanno di farli giocare insieme agli atleti. Una giornata all’insegna del divertimento a stretto contatto con i ragazzi della prima squadra. Un altro nobile capitolo della storia della nostra realtà a testimonianza della volontà della dirigenza del Forlì di portare avanti progetti dalla forte valenza educativa e sociale al di là del calcio giocato.