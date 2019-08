Calcio, risollevare il morale dopo il ko di Coppa. Mister Paci: "Quando perdo mi sento morire"

A pochi giorni dal debutto in campionato contro lo Sporting Franciacorta (domenica alle 15 allo stadio "Morgagni") e incassata la prima sconfitta su due gare ufficiali in Coppa Italia contro la Savignanese, il Forlì di Massimo Paci guarda avanti con fiducia verso un cammino ancora tutto da percorrere, ma che l'allenatore marchigiano analizza con lucidità.

Da buon ex calciatore professionista infatti sa bene tutte le problematiche che possono esserci con una squadra rinnovata al 99% e che sta assimilando il suo modo di giocare a calcio, con un modulo nuovo, il 4-3-1-2 e con interpreti che si stanno conoscendo settimana dopo settimana. Consapevole però di dover dimostrare tutto il suo valore e la solidità della squadra, mister Paci dopo la sconfitta di Coppa era giustamente amareggiato ("La sconfitta per me è morte", ha dichiarato a caldo) e ansioso di ritornare al più presto sul campo per analizzare e correggere insieme ai suoi ragazzi gli errori appena commessi, convinto che in un percorso di crescita, certe situazioni o passaggi a vuoto possono purtroppo capitare ma che vanno superati velocemente.

Domenica infatti, lo Sporting Franciacorta non sarà la classica vittima sacrificale che arriverà al "Morgagni" e la squadra bresciana è indicata dagli addetti ai lavori come una delle formazioni più quotate e ben costruite del girone D annoverando tra le sue fila anche un ex biancorosso come Emanuele Bardelloni che ben aveva fatto coi galletti in serie C nella stagione 2016-17 con 8 reti e 35 presenze. In un ottica di non lasciare nulla al caso, proprio martedì la società di Viale Roma ha annunciato il raggiunto accordo con l'Imolese per il prestito del giovane difensore classe 2000, Giorgio Galanti che reduce dalla buona esperienza in serie D con l'Imolese nella stagione 2017-18 e con l'Axys Zola in quella appena trascorsa, va ad aggiungersi alla batteria di giovani calciatori a disposizione di mister Paci.

Insomma la stagione è ormai alle porte e il Forlì di passare ancora da controfigura proprio non ne vuole sapere ma di sicuro se la squadra riuscirà sul campo a tramutare la voglia e la grinta che gli trasmetterà il suo allenatore con delle ottime prestazioni, allora ci sarà da divertirsi. I galletti si presenteranno venerdì alla città e alla stampa con un evento alle 11.30 al Mercato delle Erbe di Piazza Cavour alla presenza della dirigenza, dello staff tecnico e dei giocatori.