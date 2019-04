Calcio, il Ronco può fare festa: batte il Civitella e conquista la storica promozione in Eccellenza

Domenica 7 aprile sarà una data che al Ronco ricorderanno per tanto tempo: con la vittoria per 4-1 in casa contro il Civitella, il Ronco Edelweiss Forlì guadagna la storica promozione nel campionato di Eccellenza. Una cavalcata, quella della squadra allenata da Maurizio Montalti, che non ha praticamente avuto storia, nonostante la resistenza del Del Duca Ribelle che ha provato per tutta la stagione a rendere la vita difficile ai biancazzurri. Con 80 punti e a +12 dai secondi in classifica a sole tre giornate dalla fine del campionato, il Ronco conquista così la storica promozione in Eccellenza. Se il Forlì calcio, cosa che nessuno si augura, dovesse retrocedere dal campionato di D, si preannuncerebbe un incredibile derby.

Nella stessa partita, il Civitella viene invece retrocesso in 1a Categoria dopo solo un anno di Promozione. Un anno che verrà ricordato comunque in val Bidente: mai il Civitella, infatti, era arrivato così in alto.

