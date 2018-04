Calcio serie D, finalmente Forlì: interrompe il digiuno e vince a Lentigione

Il Forlì interrompe la serie negativa che da qualche settimana lo perseguitava e sbanca lo "Stadio Levantini" di Lentigione. Risultato finale di 3 a 0 per i galletti che rinsaldano la quarta posizione in piena zona play-off e rimangono in scia al Fiorenzuola, terzo, distante solo due lunghezze. Mister Benuzzi deve rinunciare a ben tre titolari del calibro di Baldinini, Ghidini e Ferri Marini, proponendo dall'inizio Graziani in attacco e Sabbioni nel centrocampo. Forlì che parte subito fortemente e già all'8° trova il vantaggio con un bolide dai 25 metri di Selvatico che interrompe gli equilibri. Il Forlì al contrario dell'ultima prestazione giocata al Morgagni, è vivo e propositivo e concede pochissimo ai padroni di casa. Graziani cerca il raddoppio ma il suo tiro è fuori dallo specchio della porta. Alla mezz'ora buona occasione per il Lentigione con Pandiani ma Bianchini gli dice no. Nella ripresa il copione non cambia, il Forlì tiene bene il campo e su calcio da fermo è letale. Al 57° Felici su punizione porta a due le reti dei biancorossi e a dieci minuti dal termine della partita è ancora Selvatico sempre su punizione che triplica il punteggio firmando la sua doppietta personale.