Calcio serie D, il derby del Forlì si chiude in pareggio contro la Savignanese

Non è fortunato il ritorno in campo del Forlì nel 2019; gli uomini di Protti non vanno oltre l'1-1 contro una modesta Savignanese. Al vantaggio di Ambrosini per i galletti risponde Manuzzi dal dischetto. Primo tempo senza troppi sussulti, solo dopo la mezz'ora Pazzini viene impegnato. La partita prende quota ad inizio ripresa col Forlì che grazie ad Ambrosini si punizione segna l'1-0. Gialloblu subito alla ricerca del pari, ma la traversa dice no a Scarponi. Ambrosini prova ancora a fare male, ma Pazzini è abile a neutralizzare. A metà tempo la Savignanese pareggia: Cascione atterra Scarponi, è rigore. Dagli 11 metri Francesco Manuzzi è una sentenza. Al minuto 77' Ferrario di piatto è pericoloso, la difesa degli è ospiti è brava a sbrogliare. Si lotta su ogni pallone, Cascione ci prova di tesa (88'), la contesa però rimane in equilibrio fino al triplice fischio.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo avaro di emozioni e con le due formazioni preoccupate più a non scoprirsi che ad attaccare. Fatto sta che il primo squillo arriva alla mezz'ora ed è ad opera di Del Sante che cerca il tiro dai venti metri con la palla che termina tra le braccia di Pazzini. Passano due minuti e Nigretti dopo in contrasto è costretto a lasciare il campo per infortunio con Putrino che fa il suo esordio stagionale al "Morgagni". L'ultima occasione sempre di marca biancorossa arriva al minuto 41' con Baldinini che fa un bellissimo stop al volo concludendo in porta ma Pazzini d'istinto alza sopra la traversa. Nella ripresa pronti e via e il Forlì passa in vantaggio con una bella punizione angolata di Ambrosini al minuto 51' che sblocca un match avaro di sussulti. La Savignanese non sta a guardare e al minuto 53' va vicinissima al pari con Scarponi che da centrocampo alza un campanile velenosissimo su cui Aglietti deve impegnarsi severamente per salvare la propria porta. Il Forlì però è molle e concede campo agli ospiti che al minuto 65' trovano un discutibile e contestato contatto in area che permette a Manuzzi di pareggiare i conti tra le proteste. Il Forlì prova allora a gettarsi avanti alla ricerca di un gola vittoria ma produce solo una mischia in area con Ferrario che non inquadra la porta e un debole colpo di testa di Cascione sul finale che Pazzini non ha problemi a parare. Risultato giusto per quello che ha detto il campo ma sicuramente indigesto a un Forlì che ha la necessità e la voglia di risalire la china.

Forlì-Savignanese 1-1

Forlì: Aglietti, Nigretti (31' Putrino), Baldinini, Brunetti, Cascione, Ambrosini, Croce, Del Sante (78' Graziani), Cortesi (68' Cenci), Ferrario, Possenti A disp: Mordenti, Gimelli, Graziani, Mazzotti, Sabbioni, Putrino, Vesi, Cenci, D'Angeli All Protti

Savignanese: Pazzini, Gregorio, Longobardi (46'Manuzzi F), Noschese (78' Brighi), Brigliadori (69' Tamagnini), Scarponi, Vandi, Giacobbi, Rossi, Ballardini, Turci A disp: Dall'Ara, Battistini, Tamagnini, Brighi, Peluso, Pancotti, Albini, Manuzzi F, Manuzzi R All Farneti

Marcatori: 50' Ambrosini, 66' Manuzzi F

Ammoniti: Ferrario, Rossi, Baldinini, Manuzzi F

