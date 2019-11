Calcio, settima designazione stagionale in serie A per Marco Piccinini

Arbitrerà Fiorentina-Lecce. Settima designazione stagionale in serie A per Marco Piccinini, che dirigerà l'anticipo serale di sabato sera delle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Con i viola vanta precedenti solo a livello Primavera (3-1 nel campionato 2011-2012 contro l’Empoli e successo per 2-0 contro il PSV nel Torneo di Viareggio 2014-2015). Sono invece diversi i precedenti col Lecce tra Serie A, Serie B e Lega Pro: dieci in totale, con 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Piccinini sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Villa, mentre il quarto uomo sarà Minelli. Al Var ci sarà Calvarese (aiuto Var Di Paolo).