Calcio su consolle, anche il Forlì al campionato sperimentale eSeried

Anche il Forlì parteciperà al campionato sperimentale eSeried ideato dalla Lega Nazionale Dilettanti. A rappresentare i biancorossi saranno capitan Fillippo Baldinini, Andrea Beduschi, Eric Biasiol, De Gori Enrico, Mouba Zabre con l’aggiunta di due ragazzi del settore giovanile. Il girone vede la presenza dell'Ambrosiana, Crema, Bastia Calcio, Nocerina, Brindisi, Gravina, Casarano, Latina, Fidelis Andria, Audace Cerignola, Fiorenzuola, Vastese, Nola, Pomezia, Casale, Prato, Marina di Ragusa, Tolentino e Foggia.



La competizione si svolge sulla piattaforma PS4 e FIFA20 dove sono stati replicati i giocatori biancorossi, le divise e i loghi in ottima risoluzione cercando di rendere il tutto il più simile alla realtà. Questo progetto vuole sottolineare l’eliminazione delle distanze interpersonali e mantenere viva la passione per questo sport. Visto il grande successo del round 1 la società ha deciso di partecipare al campionato per mantenere accesa la fiamma per i nostri colori.

