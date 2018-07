Calcio, tante novità per i galletti: presentato il nuovo allenatore Nicola Campedelli

Si scaldano i motori in casa Forlì in vista della prossima stagione 2018-19, una stagione particolare per i galletti in quanto ricorrerà il centenario della nascita della prima squadra cittadina forlivese. Presenti sabato in sala stampa il presidente designato ma ancora in attesa di ufficialità Gianfranco Cappelli, il direttore sportivo Sandro Cangini e il nuovo allenatore Nicola Campedelli. Dopo le prime parole di presentazione da parte del presidente è stato Cangini a prendere la parola e a snocciolare le strategie per la nuova stagione a venire.

Un Forlì che sarà rivoluzionato quasi del tutto, nonostante un terzo posto e una finale playoff raggiunta pochi mesi fa, con un nuovo allenatore, un nuovo staff tecnico e una squadra farcita di giovani possibilmente del territorio coadiuvati da giocatori più esperti e di categoria. A seguire si è presentato Nicola Campedelli con tutto il suo staff, esprimendo molta felicità con la scelta di venire a Forlì e tanta voglia di iniziare a lavorare. Obiettivo che non tarderà a venire in quanto già il 18 luglio i galletti si ritroveranno all'ombra dello Stadio Morgagni per iniziare la preparazione atletica. Una nuova stagione è ormai alle porte, con l'auspicio che possa essere una stagione da ricordare.