Calcio, un weekend di vittorie e goleade per le giovanili del Forlì

La Juniores Nazionale ha vinto in trasferta 2-1 contro il Fiorenzuola nella terza giornata di campionato. Per il Forlì hanno segnato Bungaja e Carlucci. Gli Allievi 2002 hanno sconfitto per 8 a 0 il Santa Sofia in trasferta, con reti di Bace (2), Bedei, Togni, Piancastelli, Pampa, Giorfano, Yassine. Gli Allievi 2003 hanno vinto in casa contro il San Vito per 5 a 0. Marcatori: Favalli (2), Amaducci (2) e Martoni. I Giovanissimi 2004 hanno vinto nettamente contro il Vecchiazzano, per 14-0. Le reti sono state segnate da Ensini (4), Casalboni (2), Bertini (2), Mambelli (2), Reynoso, Pugliese, Casadei e Medardoni. I Giovanissimi 2005 hanno ottenuto la vittoria a San Pietro in Vincoli per 3-1, con reti di Signore, Nisi e Gnoli.