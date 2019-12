Calcio, Vittorio Favo lascia Forlì: il centrocampista ceduto al Chieti

Vittorio Favo lascia Forlì. I biancorossi hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore al Chieti F.C. La società ringrazia Vittorio "per la professionalità dimostrata e gli porge i migliori auguri per il futuro". Nato il 25 maggio 1996 a Napoli, Vittorio è cresciuto nelle giovanili del Fano, dove ha esordito nel 2013 e dove ha giocato per cinque stagioni. In seguito ha giocato nella Fermana, e durante la scorsa stagione, a Matelica. Dopo l'esperienza in biancorosso nella prima parte del campionato in serie D, con dodici presenze, per il centrocampista inizia una nuova avventura.