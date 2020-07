Calcio, Zamagni rinnova col Forlì: "Possiamo toglierci grandi soddisfazioni"

Altra conferma in casa Forlì dopo quelle di capitan Filippo Baldinini e del mediano Andreas Gkertsos. Vestirà i colori biancorossi nella stagione 2020-2021 anche il terzino Andrea Zamagni. "Sono felicissimo di rimanere a Forlì - esordisce -. E' una piazza molto ambiziosa in cui mi sono trovato bene fin da subito, abbiamo dei grandi dirigenti e una società alle spalle molto solida che ci è sempre stata vicina anche in questo periodo lontano dal campo".

Zamagni ritrova mister Beppe Angelini: "Lo conosco bene, mi ha allenato in primavera e nella stagione 2018/2019 a Cesena". La parola d'ordine è ottimismo: "Credo ci siano tutte le condizioni per crescere e formare un gruppo che si tolga grandi soddisfazioni".