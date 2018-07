Forlì calcio, al via la campagna acquisti di mister Campedelli

Al via la campagna acquisti del Forlì di mister Nicola Campedelli. La società biancorossa nel giro di poche ore ha annunciato i primi nuovi arrivi. E' stato ufficializzzato Alessandro Brunetti, difensore classe 1992, proviene dall' A.S.D. Romagna Centro, dove nell'ultimo anno ha collezionato 34 presenze e siglando 3 gol. E' seguito l'annuncio di Nicola Mazzotti, centrocampista classe 1987 proviene dal Fiorenzuola. E' reduce da una stagione con 26 presenze e due gol. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ha militato in diverse squadre di serie C e D. In uscita il centrale difensivo Davide Maioli, che ha firmato con la Sammaurese.