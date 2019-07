Calciomercato, il Forlì ufficializza anche Andrea Zamagni

Ora è ufficiale. Il terzino destro Andrea Zamagni è un nuovo giocatore del Forlì. Nato il 17 novembre del 1996 a Cesena, è cresciuto nelle giovanili della squadra bianconera. In seguito ha vestito le maglie di Romagna centro, Santarcangelo, San Marino e durante l’ultima stagione nel Cesena ha ottenuto la promozione in serie C.