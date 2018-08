Cento anni di noi, si apre la campagna abbonamenti del Forlì: prezzi invariati

E' stata presentata la nuova campagna abbonamenti del Forlì, la campagna di quest'anno si intitola "100 anni di noi", per far riferimento all'avvicinamento del centenario del club calcistico forlivese. A fare gli onori di casa il nuovo addetto al marketing Matteo Mariani. La società di viale Roma nell'anno del centenario ha già annunciato che ci saranno eventi in grande per celebrare il secolo di vita della prima squadra di calcio cittadina, ma ancora tutti da rivelare. Intanto, però, si pensa alle partite del prossimo campionato.

Per quest'anno i prezzi per gli accessi allo stadio rimarranno sostanzialmente invariati dallo scorso anno con la possibilità di acquistare abbonamenti per Tribuna centrale, tribuna laterale e distinti. Un occhio di riguardo come sempre per i bambini e ragazzi fino a 14 anni accompagnati dai genitori, che entrano gratuitamente, mentre donne, ragazzi fino ai 21 anni e anziani con oltre 65 anni si possono abbonare con un prezzo ridotto, ma anche per i possessori di partita Iva che potranno acquistare più abbonamenti. L'abbonamento intero va dai 50 ai 160 euro come prezzo intero, dai 45 ai 145 euro per i vecchi abbonati, così come per i ridotti.

Non sarà facile migliorare la quota abbonamenti ma questo è l'obbiettivo che la società. La vendita inizierà direttamente in sede lunedì 6 agosto, con orario dalle 15,30 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 12,30 il sabato, ed andrà avanti fino ad inizio campionato. "Fiducia e voglia di lavorare" sono le parole più usate dall'addetto marketing, presentando la nuova campagna abbonamenti.