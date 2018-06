Unieuro, parte la campagna abbonamenti: "La pallacanestro è uno sport per famiglie"

"I nostri sogni". Questo il claim della prima parte della campagna abbonamenti dell'Unieuro Forlì 2.015, che prenderà il via lunedì prossimo. Il piano durerà tutta l'estate e continuerà con "Il Nostro Posto", "La Nostra Casa" e altri ancora, senza abbandonare il fortunatissimo hashtag #gentechenonmollamai. L'ambizione è quella di migliorare il record dei 2340 tesserati della scorsa stagione. "Vogliamo accendere la scintilla di una città che vive e respira la pallacanestro per tutta la settimana - ha esclamato il presidente Giancarlo Nicosanti -. Se la squadra dovrà migliorare il piazzamento dello scorso anno, noi dovremo migliorare il numero di abbonamenti. Noi abbiamo la fortuna di aver un bel palazzetto". "E' un campagna abbonamenti che tende ad accontentare un po' tutti, con un'attenzione particolare per le famiglie e ai giovani - ha esordito Pasquali -. Abbiamo cercato di contenere o non aumentare i prezzi per i settori più popolare. C'è un aumento per il partner a bordo campo".

La piazza di Forlì lo scorso anno si è piazzata ai primissimi posti nella graduatoria delle piazze di A2, con 50mila presenze stagionali all'Unieuro Arena. "Risultati importanti, che ci spingono a puntare ancora più in alto - ha spiegato il general manager Pasquali -. Abbiamo scelto di favorire le famiglie e i giovani, con sconti importanti soprattutto per chi rinnova o sottoscrive l'abbonamento entro il 31 luglio. La novità più importante è la suddivisione del primo anello, quello verde, in due settori, Centrale e Curva, entrambi numerati. In generale resta invariato il costo del settore Giallo non numerato, mentre tutti gli abbonamenti permettono di risparmiare dalle 3 alle 5 partite. Chi avrà un figlio o un secondo avrà sconti notevoli. La pallacanestro è un sport per la famiglia e per i giovani, dove ci si diverte e c'è entusiasmo. I giovani creano calore e sono quelli che hanno la vera passione, che si innamora dell'idolo da emulare".

Il neo acquisto Pierpaolo Marini, che martedì ha firmato con l'Unieuro, ha potuto già assaggiare quanto Forlì sia affezionata alla palla a spicchi. "Sono qui da due giorni ma ho già respirato un'aria che profuma di pallacanestro - ha ammesso Marini -, come del resto avevo capito quando sono venuto a giocare all'Unieuro Arena lo scorso anno. Per il mio tipo di gioco e per il mio carattere un palazzo come l'Unieuro Arena non potrà che accendermi la scintilla, non vedo l'ora. Ai forlivesi chiedo di abbonarsi, so che la società è reduce da due record consecutivi e vorrei essere qui per un altro record". Anche quest'anno gli abbonati potranno acquistare la t-shirt ufficiale a prezzo scontatissimo e riceveranno il buono Unieuro da 50 euro.