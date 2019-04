Tris d’assi per il Forlì Nuoto ai Campionati Italiani Assoluti: ritorno in vasca per Fabio Lombini e Beatrice Siboni

Si è conclusa lo scorso week-end allo Stadio del Nuoto di Riccione l’edizione 2019 dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto con ottime prestazioni per i tre atleti del Forlì Nuoto. Infatti su 6 gare a cui erano iscritti hanno conquistato ben 3 Finali A e 3 Finali B, fra tutti Beatrice Siboni ad un centesimo dal podio e a 2 centesimi dal tempo limite per le Universiadi.

Andando con ordine la prima giornata è iniziata con Fabio Lombini, che dopo un anno di convalescenza dalla mononucleosi, è ritornato a stampare tempi e piazzamenti importanti. Per lui seconda posizione in Finale B nei 400 Stile Libero con 3'53"46 (personale stagionale). Poi è scesa in acqua Lisa Angiolini, che ha dimostrato il suo valore con la Finale A dei 100 rana conclusa al 8° posto con il personale stagionale in 1’09”91.

La seconda giornata è per Siboni che, anche lei a distanza di 2 anni dalla sua prima Finale A, è tornata a far emozionare lottando per una medaglia, dimostrando di aver superato i malanni fisici che alla fine della scorsa stagione l'hanno tenuta lontano dalle competizioni. Ha nuotato i 50 dorso in 28"92, quarto posto ad un solo centesimo di secondo dal bronzo e due centesimi dal tempo per l'Universiade. Angiolini ha conquistato la Finale A nei 200 rana classificandosi al pomeriggio in sesta posizione con 2’32”88.

Venerdì, penultimo giorno è stato ancora il turno di Lombini che è ritornato a disputare anche i 200 Stile Libero guadagnandosi al mattino la Finale B con la 14esima posizione in 1’50”90 e al pomeriggio migliorandosi decisamente con 1'49"55 agguantando la seconda piazza. Questione di numeri, ma in realtà quello che conta è il fatto di ritrovare il feeling con la velocità, la precisione nei passaggi di gara e fare il protagonista in mezzo ai protagonisti che erano in cerca di una convocaizone in Nazionale.

Sabato, ultimo giorno di questi Campionati, Angiolini ha nuotato i 50 rana conquistando la Finale B ed il pomeriggio, con il personale stagionale 32”33, stabilendosi in seconda posizione. Per la squadra allenata dei fratelli Resch, ora un meritato e lungo riposo prima del collegiale di 2 settimane che li vedrà allenarsi a Lanzarote (ESP), fra fine maggio e inizio giugno.