Campionati Italiani Decathlon Under 18: bella prestazione di Francesco Amici

La bellezza del decathlon è viverlo. Francesco Amici ancora sedicenne della Libertas Atletica Forlì, nel carosello delle dieci gare che non si devono sbagliare, ha regalato emozioni ai Campionati Italiani Decathlon Under 18. L'atleta forlivese aveva già dato un saggio delle sue evoluzioni tecniche e della sua crescita fisica vincendo alla fine di aprile il campionato regionale di categoria ma qui, nello stadio dell’atletica di Rieti, ha fatto ancora meglio con sette personali e tanto margine di miglioramento per il futuro. Francesco si è classificato 16esimo, un piazzamento sperato, sofferto e voluto.

Ha passato due giorni interi in campo in cui esaltazione e sconforto e viceversa si sono alternati quasi in ogni gara che è riuscito a gestire con grande maturità agonistica. Questi i risultati: 100 (11.71), lungo (5.78), peso (12.46). alto (1.62), 400 (56.43), 110 ostacoli (16.12), disco (32.30), asta (3.20), giavellotto (48.21), 1500 (5.01.67), totale punti 5.653. Ma l’atletica dei brividi e della passione ha continuato a dare spettacolo anche dopo l’ultima massacrante gara dei 1500 metri. Ancora barcollanti dalle dieci fatiche i 32 decatleti si sono abbracciati in una grande catena umana e raccolto l’applauso di tutto il pubblico presente. I veri eroi della pista rossa sono stati loro.