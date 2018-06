Campionati Italiani Junior under 20: Sofia Zanotti in finale guardando tutti dall'alto

Primo giorno di qualificazioni ai Campionati Italiani Junior under 20 e quasi in diretta arrivano da Agropoli (Salerno). Sofia Zanotti, forlimpopolese neo maggiorenne, tesserata dalla forte squadra dell'Atletica Lugo e allenata dal tecnico Gabriele Obino, specialista di salti della Libertas Atletica Forlì, ha passato il turno con un grandissimo personale di metri 5.89 che la pone in vetta alla classifica delle finaliste che sabato alle ore 17.30 si giocheranno il Titolo Tricolore e la spartizione delle altre medaglie. Nulla però è scontato, il salto in lungo, nella sua semplicità tecnica, è sempre condizionata dal materiale della pista più o meno compatta, dal vento, dalle condizioni fisiche, dalla condizione psicologica ed anche da un po' di fortuna. In una rincorsa di 18 appoggi, un piede che spinge di più o di meno ti fa sballare lo stacco che deve arrivare ad un centimetro dalla pedanina di battuta e non è affatto facile. Sabato alle 13.45 la finale delle migliori 12 specialiste d'Italia e Sofia sarà l'atleta da battere e comunque vada sarà sempre un successo.