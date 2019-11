Forlì capitale della scherma: nel weekend i Campionati Italiani Under 23 con 800 atleti

Forlì questo weekend sarà un capitale nazionale della scherma giovanile. Sabato e domenica il Pala Galassi ospiterà infatti i Campionati Italiani di Scherma Under 23. L'appuntamento ospiterà 800 atleti, con l'allestimento di 32 pedane. L'evento vedrà coinvolte ben 3mila persone. Si comincerà sabato alle 8.30 con la spada maschile, alle 10.30 la sciabola femminile e alle 13.30 la sciabola maschile. Domenica invece prime gare alle 8.30 con la spada femminile, mentre alle 10.30 ci sarà il fioretto maschile e alle 13.30 il fioretto femminile. Domenica è inoltre in programma l’incontro tra i tecnici inseriti nell'elenco dei tutor ed il maestro Giacomo Falcini, referente tecnico nazionale per i Caf, il quale presenterà una relazione dedicata al progetto CAF di Spada.