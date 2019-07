Atletica, buone prestazioni per l'Edera ai Campionati regionali assoluti

Giovedì è svolta a Forlì al campo Gotti organizzata dall’ Edera Atletica Forlì la prima delle tre giornate dei campionati regionali assoluti di Atletica leggera 2019 ( le successive il 9 e 11 luglio a Imola). A fare gli onori di casa Anna Rita Balzani, presidente dell'Edera Atletica assieme al nuovo vicesindaco di Forlì con delega allo sport, Daniele Mezzacapo, che hanno presenziato all’ evento e premiato gli atleti partecipanti. A corollario della manifestazione alcune di gare di contorno dedicate alla categoria ragazzi/e cadetti/e. Buone prestazioni degli atleti dell‘Edera Atletica Forlì impegnati davanti ad un nutrito pubblico stipato sulle tribune. Nel settore assoluto la vittoria nei 5000 metri di Tobia Mosti con il tempo di 15’41”66, secondo Roberto Muccioli. Il secondo posto di Judit Varga nei 5000 metri con 18’34”33 ed il terzo posto di Filippo Amaretti nei 400hs con 54”30. Vittoria pure per la staffetta 4x400 (Gafà, Picci,Neri, Boatini) con 3’23”64 alla ricerca del minimo per accedere ai campionati nazionali assoluti purtroppo non raggiunto.

Primati personali: nei 200 metri per Marchi Francesca 30.96, per Ciani Adam 26.75, Negro Paulo Miguel 23.76, Rafelli Samuele 26.07, Valgimigli Nicolo' 23.23. Nei 5000mt per Silimbani Giovanni 16.41.59, Di Laora Veronica 22.32.08. Nei salto in lungo per Rusticali Edoardo con 5,86. Nel settore giovanile, categoria cadetti, spicca tra tutti i risultati la vittoria della velocista Carlotta Fedriga sui mt 80 con 9”98, a due decimi dal record italiano di categoria. Altri risultati categoria cadetti: primo posto 300 metri Luca Marsicovetere con 39”25. Nella categoria ragazzi ricordiamo la vittoria di Dario Collura sui mt 600 con 1’41”92 ed il triplete nei 600 metri ragazze con il primo posto di Athena Cipolla con 1’39”78, il secondo della sorella Arthea Cipolla ed il terzo di Giada Donati: tutti gli atlete/i ,nell’occasione, hanno stabilito il proprio record personale sulla distanza.