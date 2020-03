Campionato fermo: test in famiglia per il Forlì al Morgagni

Con il campionato fermo per l'emergenza COVID-19, il Forlì di Massimo Paci dopo un altra settimana di allenamenti, si è ritrovato nella mattinata di domenica per una amichevole in famiglia contro la formazione juniores di mister Mattia Graffiedi ma rigorosamente a porte chiuse. Un buon test dove i galletti "grandi" hanno messo a segno cinque reti nel match disputato allo stadio "Morgagni" con una tripletta di Calabrese e le reti di Corigliano e Ballardini. Nonostante qualche assenza tra giocatori infortunati e tenuti a riposo in via precauzionale, sono comunque arrivate indicazioni positive sullo stato di salute della squadra che attende di avere novità su quando i biancorossi potranno riprendere il loro cammino nel girone D del campionato dilettanti e su quando verranno recuperate le due gare rinviate, rispettivamente con Crema e Correggese.

Nel frattempo arrivano buone notizie da bomber Santiago Minella che ormai fuori per infortunio da diversi mesi, sta bruciando le tappe ed è prossimo al rientro in squadra; da tre settimane ha ricominciato a correre con in previsione di ricominciare a calciare al più presto, probabilmente dopo che il 10 marzo effettuerà una visita di controllo che gli darà il via libera per tornare a tutti gli effetti agli ordini di mister Paci.

Tabellino

1° TEMPO: De Gori - Beduschi - Vesi - Sedioli - Gkertsos - Corigliano - Ballardini - Baldinini - Buonocunto - Calabrese - Gomez. Marcatori: Calabrese (rig.) - Calabrese

2° TEMPO: Semprini - Beduschi ('15 st. Zabre) - Pacchioni - Sedioli - Gkertsos ('20 st. Marzocchi) - Corigliano - Ballardini - Calissa - Pastorelli - Souare - Calabrese. Marcatori: Corigliano - Calabrese - Ballardini.