Automobilismo, motori ancora spenti: le norme anti-covid stoppano lo "Slalom Predappio"

Poteva essere la prima gara automobilistica in ambito europeo. Lo "Slalom Predappio", programmato per domenica, non si disputerà. A comunicarlo è stata la Prefettura di Forlì-Cesena, spiegando che la cancellazione è da ricondurre alle "attuali disposizioni governative in materia di contenimento del contagio (in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera e)" da covid-19. Infatti "l Dpcm dell'11 giugno consente, a partire dal successivo 12 giugno e soltanto a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, le sole competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali".

La competizione era organizzata dalla scuderia toscana Brm, in abbinamento con il Racing Team Le Fonti, sotto l'egida dell'ente di promozione Sport Italia, affiliato al Coni, con supporto all'Unicef ed era valida come primo appuntamento del "Trofeo Nos".