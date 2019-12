Unieuro 2.015, il presidente Nicosanti e il regalo di Natale: "Una squadra sempre in salute"

Si è svolta martedì sera nella cornice del Palafiera la tradizionale cena di Natale della Pallacanestro Forlì 2.015 alla presenza di giocatori, staff, dirigenza e partner. Durante la serata, non sono mancate le dichiarazioni del numero uno della società fondata quattro anni fa, che oggi sta vivendo il suo momento migliore. Come spiegato dal presidente della Pieffe 2.015 Giancalo Nicosanti ai microfoni di Teleromagna per il programma "Panorama Basket", la società sta lavorando su più fronti: "Noi quest'anno abbiamo fatto tante cose al di fuori delle nostre abitudini, abbiamo riorganizzato completamente un settore giovanile, creato una struttura pensando al futuro della Pallacanestro 2.015 e dei ragazzi forlivesi. Inizieremo un percorso che ci porterà alla gestione del palazzetto, alle Final Eight non ci pensiamo in questo momento".

Sui prossimi due derby, Nicosanti spiega: "Imola e Ravenna sono partite difficili; i derby negli ultimi anni li abbiamo sempre sofferti e a Faenza li abbiamo sempre persi, quindi non sarà facile. A Ravenna stanno vivendo il momento migliore di inizio campionato, sicuramente sono in testa alla classifica per merito, quindi complimenti a loro. Noi cercheremo di giocarcela sul campo e poi tireremo le somme dopo le due partite".

Ecco il principale desiderio del presidente per i suoi ragazzi: "Mi piacerebbe trovare la squadra in salute fino alla fine del campionato, poi ai playoff. Credo che sia importante, negli ultimi anni abbiamo vissuto tanti problemi legati a qualche infortunio, come anche altri. Da un po' di giornate stiamo diventando una squadra, non dimentichiamo che sette giocatori su dieci erano nuovi, come l'allenatore. Siamo contenti di dove siamo, non voglio guardare quello che abbiamo fatto, ma quello che dobbiamo fare da domenica in avanti, quello è una cosa importante".

Anche il coach Sandro Dell'Agnello ha avuto l'occasione di spendere qualche parola sui suoi primi mesi a Forlì: "Ho riscoperto il posto che conoscevo con la differenza che la società è composta da persone serie ed un ottimo presidente. Ogni volta che vengo qui dentro mi sento in piccola parte responsabile di riuscire a fare qualcosa di buono ed anche di duraturo. Per me è un piacere vedervi la domenica come tutte le persone che ci seguono, spero ci siate domenica a Faenza perché è vicino e ci darebbe una grande mano".