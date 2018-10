Cesena-Forlì in prima serata: il big match della via Emilia sotto i riflettori del Manuzzi

Il derby della via Emilia tra Cesena e Forlì si disputerà sotto i riflettori. Il big match dell'ottava giornata di campionato, in programma mercoledì 24 ottobre al "Dino Manuzzi, si giocherà alle 20.45. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le modalità della prevendita. Intanto la squadra di Nicola Campedelli è al lavoro all'Antistadio 1 del Morgagni per preparare l'anticipo di sabato pomeriggio contro il Real Giulianova, che si giocherà alle 15 nell'impianto di viale Roma.