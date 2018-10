Cesena-Forlì, parte la caccia al biglietto: tutte le informazioni utili

Parte venerdì la prevendita dei biglietti per il derby Cesena-Forlì, in programma mercoledì alle 20:45 al Manuzzi" di Cesena. Questi i prezzi: settore ospiti 10 euro, settore ospiti junior (dai 5 ai 13 anni) 5 euro. L'ingresso è gratuito fino ai 5 anni non compiuti e senza diritto al posto. I biglietti sono nominali. Possono essere acquistati in prevendita su

www.vivaticket.com e nei punti vendita, oppure presso il botteghino ospiti prima della partita, con un

documento d'identità valido. Questi i rivenditori autorizzati a Forlì: ricevitoria Il Chiosco in Corso della Repubblica 2/Bis; La Caffeteria in via Ravegnana 146/A; Tabaccheria Casadei in via Saffi 56, Forlimpopoli.