Chiudono al nono posto i Under 14 del "One team basket" al Memorial Zanatta. Dopo la vittoria di ieri contro la BSL, i giovani hanno replicato il successo martedì mattina battendo la Virtus Padova. Una gara nella quale OneTeam è sempre stato avanti, mettendo in campo le energie rimaste dopo cinque partite in quattro giorni. Ci sono voluti i supplementari per determinare il vincitore, dopo il canestro da tre di tabella di Padova alla fine del quarto periodo; nel supplementare però, quando la fatica ha cominciato a farsi sentire, l'One Team ha portato a casa la vittoria, grazie ad una tripla di Pinza a trenta secondi dalla fine e alla successiva ottima difesa.

Questo il tabellino dell’incontro:

OneTeam Basket Forlì - Virtus Padova 65-62 (15-8, 23-25, 42-45, 57-57 )

OneTeam Basket Forlì: Gardini, Moustapha 2, Poni, Scalera, Marini, Rosi 2, Pinza 18, Mazzoni, Giosa 11, Guardigli 14, Sanviti 16, Maccaroni 2.

All: Gandolfi. Ass. Grossi.