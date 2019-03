Chiuso il "Forlì International Ficts Festival". Premiati i giovani campioni locali

L'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì ha ospitato domenica la cerimonia di chiusura del Forlì International Ficts Festival, la kermesse sportiva protagonista nel fine settimana alla Casa dello Sport A. Casadei. Sono stati premiati i giovani campioni forlivesi (Luca Berardi, Paolo Bandini, Linda Cecchi, Carlotta Cipressi, Alessio Salaroli, Marco Ranieri, Dario Remondini, Asia Poni, Gaia Zauli) ed è stato consegnato a Miranda Cicognani, campionessa olimpica di Ginnastica Artistica e Portabandiera della Squadra Azzurra, durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Helsinki del 1952 (prima donna a sventolare il tricolore ai giochi estivi), il premio Guirlande d’Honneur.

"Il Festival del cinema e della televisione sportiva internazionale, prima assoluta a Forlì e unica tappa italiana, è stata una grande festa per tutto il nostro mondo sportivo, un meritato riconoscimento, soprattutto un protagonismo attivo delle nostre numerose e belle realtà - evidenzia l'assessore allo Sport, Sara Samorì -. Una restituzione dell’importante lavoro che le nostre realtà ogni giorno svolgono a tutti i livelli, soprattutto con i nostri giovani, perché lo Sport rimane, insieme alla scuola, tra le più importanti strutture formative ed educative del nostro paese. Farlo attraverso le immagini, i documenti e gli oggetti che fanno parte della nostra storia, contribuisce a saldare ancora di più quel senso di identificazione ai valori dello sport che ci appartiene. Forlì è riconosciuta come tra le città più sportive del nostro bel paese. Un lavoro che dobbiamo portare avanti tutti insieme come una squadra. Come ci insegna lo sport".