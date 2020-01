Ciclismo femminile, nasce la Academy Woman Cycling: presentata la squadra

Con il ritiro di inizio anno, tenutosi a Fratta Terme all'Hotel Romagna, la nuova società di ciclismo femminile giovanile Academy Woman Cycling ha iniziato la programmazione dell’attività per la nuova stagione in cui si pone come punto di riferimento nel territorio romagnolo per quelle ragazze che fanno della passione per lo sport del ciclismo l'opportunità di crescita sportiva e personale. In realtà di nuovo c'è soltanto il nome della società.

Il collaudato staff è guidato dal Team Manager Fausto Nanni, dal presidente Andrea Silvagni, la vice presidente Villa Caterina, e i consiglieri Stefano Filippi e Gabriella Pregnolato con la doppia mansione in quanto con il ds Mauro Orlati gestiscono insieme agli altri componenti dello staff dei ds la preparazione e la gestione dell'attività agonistica. Terminata la campagna acquisti le squadre Esordienti, Allieve e Juniores, hanno iniziato la preparazione invernale e il ritiro di inizio gennaio è servito per dare l'opportunità a tutte di fare conoscenza sia con le compagne di squadra che con il personale che le accompagneranno nell'avventura 2020.

Il roster della squadra Esordienti è costituito dall'imolese Alena Andrenacci, dalle cesenati Sara Candela e Aurora Casadei, della ravennate Nikol Dollaku che insieme alla confermata Alessia Di Pilato formano il quintetto di giovani speranze. Le nove ragazze della squadra Allieve formata dalle confermate nella categoria Gaia Bolognesi, Sara Malucelli e Amy Mazzotti, a cui si sono aggiunte le ragazze che sono approdate quest’anno nella categoria. Sara Capellari, Elena Guglielmi, Camilla Lazzari, Anna Ostolani, Melissa Urbinati e Valentina Zanzi.

La novità della stagione 2020 è la squadra Juniores, il sogno nel cassetto che si è avverato dopo tanti anni e che impegnerà, la società e lo staff tecnico, a fondo per gestire le dieci ragazze che ne fanno parte, dalle torinesi Beatrice Caudera e Francesca Colombo, alla reggiana Matilde Beltrami, le ravennati Chiara Cassandra e Chiara Pedrelli, la forlivese Carlotta Cipressi, la savignanese Melany Pepoli, la riccionese Margherita Morelli, le marchigiane Sara Gorini e Alice Palazzi. La società sta organizzando l'attività e i programmi futuri per ottimizzare la preparazione in vista dell'inizio delle gare con ritiri, allenamenti di squadra organizzando al meglio possibile il ciclismo e gli impegni scolastici.