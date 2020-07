Ciclismo, Giro di Romagna per Dante Alighieri: ecco le quattro maglie

Quattro maglie dal design inconfondibile, disegnate con espliciti riferimenti alle opere di Dante Alighieri. Al leader della classifica generale andrà la maglia 'Divina Commedia', firmata ROMAGNA - LA TERRA DELLA DOLCE VITA; la maglia rossa 'Inferno', brandizzata GLS, sarà indossata dal primo della classifica a punti, la maglia verde 'Purgatorio', firmata IL RESTO DEL CARLINO, sarà vestita dal leader dei gran premi della montagna; la maglia bianca 'Paradiso' SUZUKI sarà invece riservata al primo della classifica dei giovani.

Le quattro maglie, caratterizzate dal design innovativo tipico delle linee di abbigliamento realizzate dal partner Alé, sono state presentate oggi in diretta streaming.

Contestualmente alla presentazione delle quattro maglie Romagna - la terra della Dolce Vita, Il Resto del Carlino, GLS e Suzuki è stato comunicato il rinvio del Giro di Romagna per Dante Alighieri, che verrà riprogrammato in una nuova data.

Il Giro di Romagna per Dante Alighieri sarà una corsa a tappe molto attesa per lo stretto legame tra sport, cultura e turismo, che si intrecceranno in questo innovativo progetto di comunicazione, portato avanti anche con il fondamentale supporto della Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna e Destinazione Romagna, delle amministrazioni dei Comuni sede di partenza e arrivo di tappa (Ravenna, Riccione, Santa Sofia, Cattolica e Gatteo a Mare).

Il Giro di Romagna per Dante Alighieri, organizzato dal consolidato team organizzativo del Giro d'Italia Under 23, composto dalla Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, in collaborazione con Communication Clinic di Marco Pavarini, avrà come principali obiettivi la crescita del movimento ciclistico italiano e la promozione dei territori della Romagna, per un rilancio che, partendo dallo sport, unisce cultura, storia e stile di vita.

“L'Emilia-Romagna è pronta a ripartire nelle competizioni e nell'offerta cicloturistica - ha detto Chiara Astolfi, direttore Destinazione Turistica Romagna -. Il Giro di Romagna per Dante Alighieri rappresenta anche il connubio tra la passione di questa terra per il ciclismo e la sua riconosciuta capacità di accoglienza, un legame che culmina in progetti come questo in cui si aggiunge l'avvio del percorso di celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. è anche un omaggio a questo territorio, da cui il Sommo Poeta ha tratto ispirazione”.

"Una caratteristica che ci contraddistingue, e di cui siamo orgogliosi, è quella di essere fortemente radicati nel nostro territorio - ha dichiarato Debora Peroni, direttore marketing di Editoriale Nazionale -. Il Resto del Carlino è un punto di riferimento in questa terra e non abbiamo voluto perdere l'occasione di supportare un avvenimento così importante, capace di veicolare i valori della nostra Regione unendo sport, cultura e turismo".

“Noi di Alé siamo davvero orgogliosi di essere partner di questa organizzazione, del Giro d'Italia U23 e di questo nuovo Giro di Romagna per Dante Alighieri – ha confermato Alessia Piccolo, amministratore delegato di APG srl -, perché in queste manifestazioni si creano i nuovi campioni del ciclismo. E siamo davvero orgogliosi anche di aver realizzato una maglia speciale dedicata a Dante Alighieri”.



LE TAPPE DEL GIRO DI ROMAGNA PER DANTE ALIGHIERI:

1° tappa: Ravenna (Ra) - Ravenna (Ra)

2° tappa: Riccione (Rn) - Santa Sofia (Fc)

3° tappa: Cattolica (Rn) - Gatteo Mare (Fc)

LE QUATTRO MAGLIE DI LEADER DELLE CLASSIFICHE DEL GIRO DI ROMAGNA PER DANTE ALIGHIERI:

Maglia “Divina Commedia” ROMAGNA - LA TERRA DELLA DOLCE VITA (leader della classifica generale)

Maglia rossa “Inferno” GLS (leader della classifica a punti)

Maglia verde “Purgatorio” IL RESTO DEL CARLINO (leader dei gran premi della montagna)

Maglia bianca “Paradiso” SUZUKI (leader della classifica dei giovani)