Giro d'Italia Under 23, spettacolare volata in Piazza Saffi: ancora una vittoria italiana

Si è conclusa a Forlì la due giorni in rosa dedicata al Giro d'Italia Under 23. Dopo il cronoprologo inaugurale di 4,4 chilometri vinto da Edoardo Affini, la corsa è entrata nel vivo con la Riccione-Forlì di 137,7 chilometri. La frazione prevedeva due gran premi della montagna di terza categoria, quello di Bertinoro al chilometro 98+400 e quello di Rocca delle Caminate al chilometri 117+100. E' stata una volata a decidere il vincitore di tappa: ad imporsi sul traguardo di Piazza Saffi è stato Giovanni Lonardi, alfiere della Zalf. Cambia la maglia rosa: dal 21enne Affini passa al belga Jasper Philipsen della Hagen Bermans. Sabato ci sarà la seconda tappa da Nonantola a Sestola, per un totale di 138,2 chilometri.