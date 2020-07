Ciclismo, il predappiese Andrea Brunelli da record: un Everesting da 10mila metri sulle salite di Rocca delle Caminate

"Ci tenevo molto ad essere il primo predappiese a compiere questa impresa". Come i forlivesi Ivano Incensi e Giampiero Monti, anche il 38enne Andrea Brunelli ha completato domenica un "Everesting" in bici da strada, ovvero scalato e ridisceso una salita un numero totale di volte tale da accumulare un dislivello positivo pari alla quota del monte Everest, nel particolare la salita del suo paese, Rocca delle Caminate, dal ponte alla Chiesa in cima (Santuario della Beata Vergine della Consolazione) di fianco al bar

Racconta Brunelli: "Ho scalato la vetta per 39 volte per raggiungere gli 8848 metri, coprendo 285 chilometri di distanza e poi altre 5 volte arrivando ad un totale di 44 volte e 324 chilometri per raggiungere un ulteriore record di 10mila metri con il quale il sito ufficiale di Everesting potrà rilasciarmi un secondo certificato ed inserirmi in una "hall of fame mondiale". Sono stato il primo Predappiese a compiere questa impresa, non il primo in assoluto in quanto fu il mio amico forlivese Ivano Ivano che compì l'impresa circa un anno fa e mi ha gentilmente aiutato per 9 salite facendomi compagnia durante la mia scalata".

Conclude Brunelli: "Ci tenevo molto ad essere il primo Predappiese a compiere questa impresa: lRocca Delle Caminate è la prima cosa che vedo ogni mattina quando apro le finestre da sempre, da 38 anni fa quando sono nato ogni giorno della mia vita, pratico ciclismo dal 2006 e per me è la salita di casa dove pedalavo anche da bambino durante le pedalate serali in estate con gli amici, ha un grande valore affettivo per me".