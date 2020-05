Ciclismo, il Rally delle Foreste Casentinesi slitta al 2021: "Il nostro sogno è solo rinviato"

Slitta al 2021 il Rally Mtb delle Foreste Casentinesi. "Ci abbiamo provato fino in fondo, gettando il cuore oltre la logica, ma, alla fine, con tanta amarezza ma con doveroso senso di responsabilità, abbiamo deciso di rinviare l'appuntamento - spiegano gli organizzatori -. La nostra manifestazione era in programma il 4-5 luglio, una data che - in linea teorica - ci offriva ancora qualche possibilità, visto che il veto della Federciclismo, come indicato nella delibera n.40 dello scorso 14 aprile, scadeva formalmente il 30 giugno".

"Ma ci sono momenti in cui non ci si può affidare solo al cavillo delle date, ma occorre avere una visione d'insieme, provando ad interpretare con lucidità le possibili prospettive - proseguono -. E proprio analizzando lo scenario che ci aspetta, lastricato di dubbi ed incognite, abbiamo deciso - seppur a malincuore - che fosse giusto accantonare momentaneamente i nostri progetti e rimandare tutto al 2021. Considerando, infatti, l'evolversi ancora incerto della pandemia in tutti gli stati europei, poiché è nostro dovere assumere sempre decisioni a tutela della salute dei nostri iscritti, in questo momento di incertezza planetaria, abbiamo ritenuto - con senso di responsabilità - che fosse questa l'unica opzione possibile".

"Il nostro progetto, quello di portare una grande manifestazione di mtb nell'impareggiabile scenario delle Foresti Casentinesi, resta però assolutamente intatto. La macchina organizzativa, seppur momentaneamente in stand-by, resterà pienamente operativa in questi mesi per continuare ad allestire un evento ciclistico destinato a durare nel tempo e con un forte traino promozionale per il territorio - concludono -. I nostri sogni, dunque, sono solo rinviati. Vi terremo informati su tutte le nostre future iniziative e, intanto, raccomandandovi il rigoroso rispetto dei decreti, vi diamo appuntamento a tutti al 2021".