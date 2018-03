Ciclismo, la Forti e Liberi punta sui bambini: saranno schierate due squadre

La società ciclista Forti e Liberi ha scelto il salone comunale di Piazza Saffi per presentare le squadre della categoria Giovanissimi ed Esordienti che parteciperanno alla stagione 2018. L'appuntamento è domenica alle 10.30. La Forti e Liberi ha deciso di schierare due compagini "con l’obiettivo di fare crescere ulteriormente il movimento ciclistico italiano e coinvolgere i bambini nel percorso educativo e nei valori che solo una sana pratica sportiva può offrire". "In questi mesi - viene riferito - tutto il consiglio e lo staff tecnico sono stati impegnati nella realizzazione delle attività propedeutiche alla predisposizione della squadra ed alla sua effettiva operatività nella prossima stagione che avrà inizio in aprile e che vedrà anche quest’anno la realizzazione il 20 maggio del Trofeo Mauro Valli gara riservata alla categoria Juniores e il 4 settembre di una gara riservata alla categoria Giovanissimi". Tutti i cittadini sono invitati alla presentazione.