Ciclismo, rally mountain bike delle Foreste Casentinesi by Santa Sofia: ecco come iscriversi

Procede spedita la macchina organizzativa del Rally Mtb delle Foreste Casentinesi by Santa Sofia che, dopo l'edizione "di prova" dello scorso anno, sta allestendo - sotto l'egida dell'Acsi - una "due giorni" di grande ciclismo. Ormai definite le due tappe del 4 e 5 luglio, entrambe con partenza fissata a Santa Sofia nel centralissimo piazzale Carlo Marx. Già aperte le iscrizioni (60 euro per entrambe le gare) che possono essere effettuate online sul sito winningtime.it oppure tramite bonifico bancario a favore di S.T.S. IBAN IT58K0626070532100000001643, indicando come causale la gara che si intende fare. Copia del bonifico e dei moduli di iscrizione corredati da tutti i dati previsti dovranno essere inviati alla segreteria centralizzata al numero WhatsApp 335/261266 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo pedale39@gmail.com. La gara singola di sabato 4 luglio costerà 20 euro sino al giovedì 2 luglio e poi 25 euro con possibilità di iscriversi in loco anche la mattina stessa. La gara singola di domenica 5 luglio - denominata "Santa Sofia Epic Race" - costerà 20 euro sino al giovedì 2 luglio e poi 25 euro con possibilità di iscriversi, anche in questo caso, la mattina della corsa. Verranno premiati i primi 7 delle categorie Elite Sport, MW1, MW2, M1,M2, M3, M4, M5, M6, i primi 5 delle categorie Dilettanti ed M7 ed i primi 3 della categoria M8. Al termine della corsa previsto un ricco pasta-party oltre ai ristori dislocati lungo il percorso.