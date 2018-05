Ciclismo, torna la classica di Forlì: il Trofeo Mauro Valli

Si disputa il 43° Trofeo Mauro Valli – 13° Memorial Marco Briganti – 11° Memorial Orazio Bonetti e Mario Gavelli, gara ciclistica organizzata della "U.s. Forti e Liberi". Sono 160 gli iscritti in rappresentanza di 10 Regioni (Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata) che si daranno battaglia sul classico percorso con partenza ed arrivo in Piazza Saffi a Forlì. Dopo un breve trasferimento di 6 chilonetri il via sarà in Via Monda alle ore 13:30. Gli atleti prima dovranno compiere un circuito interamente pianeggiante di 7,4 chilometri per 5 volte, poi un secondo circuito di 17,6 chilometri per 4 volte con la salita della La Scagna. L’arrivo dopo 113,4 chilometri in Piazza Saffi è previsto per le ore 16:30.

"Questa corsa, ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile nel calendario dello sport e del ciclismo nazionale, richiama ogni anno partecipanti da molte parti d'Italia e i suoi vincitori non sono mai "casuali" - spiegano gli organizzatori -. Questo è dovuto ad un percorso molto variegato, capace di esaltare le qualità di corridori completi e in grado di saper gestire le differenti insidie che il tracciato presenta agli atleti. Nell'anno di Forlì città europea dello sport, iniziativa che vede tra i propri testimonial anche un'atleta professionista passato dalla maglia a scacchi bianchi e rossi, Matteo Montaguti, questa edizione della corsa avrà un valore ancor più importante".